Non aggiornate OnePlus 9, il brick è in agguato

Dopo il primo rollout infatti, avvenuto a novembre , OnePlus ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti incrementali di Android 13. L'ultimo includeva le patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio . Purtroppo per coloro che lo hanno installato includeva anche un bug che causa il soft brick per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro .

Finora OnePlus è stata sempre tra i primi produttori a proporre le nuove versioni di Android per i suoi dispositivi, almeno in versione beta . Alla fine dello scorso anno abbiamo visto il produttore rilasciare la versione stabile di Android 13 per la famiglia OnePlus 9 . Peccato che qualcosa è andato storto .

Per soft brick si intende l'impossibilità di avviare correttamente lo smartphone.

Il prefisso "soft" sta ad indicare un blocco (solitamente) risolvibile. Dopo l'ultimo update della OxygenOS per OnePlus 9 diversi utenti hanno segnalato l'impossibilità di avviare correttamente il proprio dispositivi, rimanendo quindi con un dispositivo bloccato, un mattoncino (che in inglese si traduce "brick") da scrivania.

La versione del firmware che include il bug appena descritto corrisponde alla build F.19. Al momento ancora non è chiaro cosa esattamente causi l'impossibilità di avviarsi correttamente. Di certo anche OnePlus ne è al corrente, al punto che ha ritirato l'aggiornamento. Purtroppo questo non ha impedito la distribuzione dell'aggiornamento stesso ad alcuni malcapitati che l'hanno ricevuto prima che l'azienda lo ritirasse. Se foste tra loro, vi suggeriamo caldamente di non installarlo.

Ci sembra dunque che qualcosa sia andato storto nell'aggiornamento rilasciato da OnePlus e questo è strano perché non si tratta di una beta ma di una versione stabile del sistema operativo. Per avere dettagli aggiornati in tempo reale, nel caso foste tra coloro che hanno installato l'aggiornamento e aveste il dispositivo in soft brick, vi suggeriamo di far riferimento al thread ufficiale dedicato sul forum OnePlus.