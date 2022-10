Primi problemi per Pixel 7 e 7 Pro: l'aggiornamento Play System non si installa

Torniamo a parlare dei nuovi top di gamma Google, i Pixel 7 e Pixel 7 Pro che abbiamo iniziato a conoscere. Nelle ultime ore sono emersi alcuni curiosi dettagli sui nuovi dispositivi di casa Google.

Stando infatti a diverse segnalazioni trapelate online, arrivate da possessori di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, si stanno riscontrando alcuni problemi nell'installazione di aggiornamenti per il Play System.

Come vedete dalle immagini che trovate nella galleria in basso, i dispositivi di Google notificano agli utenti un aggiornamento dei Play Systemi in sospeso. Quando si cerca di avviare o forzare tale aggiornamento si riceve il messaggio di errore in merito alla mancata installazione.

L'aggiornamento in questione ha un peso esiguo e dal changelog capiamo che dovrebbe aggiornare gli standard di sicurezza e incrementare la stabilità. Quindi sicuramente non si tratta di un aggiornamento di particolare rilevanza, sebbene rimanga fastidioso il messaggio di errore in merito alla sua installazione.

Vi ricordiamo che gli aggiornamenti dei Play System coinvolgono diversi servizi Google correlati soprattutto alla gestione delle app Google. Non sono da confondere con gli aggiornamenti di sistema Android.

Al momento non è chiaro cosa impedisca ai Pixel 7 di installare il più recente aggiornamento dei Play System, neanche un riavvio dei dispositivi sembra risolvere il problema. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più da Google.