Problemi per la fotocamera di Samsung Galaxy S23 e S23+?

Tra i punti di forza del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra sicuramente possiamo segnalare le prestazioni fotografiche, a partire dalle potenzialità del nuovo sensore principale da 200 MP. Gli altri due modelli della gamma – S23 e S23 Plus – invece hanno ereditato lo stesso comparto fotografico dei predecessori. Tuttavia, alcuni utenti avrebbero registrato una criticità, ovvero una certa sfocatura alle immagini.

Nello specifico, sembrerebbe che il sensore principale da 50 MP faccia una certa fatica a mantenere a fuoco l'intera scena. In particolare, il centro della scena uscirebbe nitido e definito, mentre i lati risulterebbero piuttosto sfocati. Questo problema affliggerebbe le unità di Galaxy S23 e S23 Plus prodotte in Vietnam. A riguardo, il Paese di origine e la produzione, di solito, non influiscono sulla qualità dei sensori, quindi la criticità potrebbe coinvolgere soltanto alcune unità. Tra l'altro, secondo degli utenti anche qualche Galaxy S22 soffriva della stessa criticità.