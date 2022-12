Nuovi problemi per Android Auto con Android 13: Assistant non funziona

Torniamo a parlare di Android Auto, il sistema di infotainment di casa Google, il quale si trova in un periodo molto intenso coinciso con il corposo rinnovamento grafico, disponibile solo in beta al momento.

Offerte Amazon

Stavolta le notizie non sono positive per riguardano dei malfunzionamenti di Android Auto che diversi utenti stanno segnalando a Google. Nello specifico, sembra che i problemi siano legati all'aggiornamento ad Android 13 sullo smartphone che si connette all'auto per avviare Android Auto.