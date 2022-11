Questo avrebbe potuto essere il primo telefono Android

È sempre affascinante scoprire le origini di sistemi operativi e dispositivi che oggi fanno parte delle nostre vite. Il 2007 è infatti passato agli annali come l'anno di nascita degli smartphone come oggi li conosciamo grazie al lancio del primo iPhone, ma in quei mesi la lotta per definire il futuro era tutt'altro che scritta, con diversi attori come Google, Apple e Microsoft, impegnati in progetti ambiziosi.

A svelare alcuni retroscena è Rich Miner, uno dei co-fondatori di Google, in una serie di post su Twitter in cui nega che Google copiò Apple, ma stava in realtà sviluppando un proprio dispositivo in parallelo.

A quel tempo, Larry Page era convinto che gli smartphone sarebbero diventati dei veri e propri computer tascabili, e la preoccupazione maggiore era che Microsoft ripetesse il proprio dominio che aveva nel mercato dei PC sul nascente settore con Windows Mobile. Google stava investendo nei browser, e vedeva negli smartphone una scommessa promettente.