Primo benchmark per Pixel 7 Pro: la CPU sembra la stessa del Pixel 6 Pro

Recentemente è emerso un nuovo benchmark che dà un'idea migliore sulle specifiche del prossimo Pixel 7 Pro, in particolare sui miglioramenti della CPU e della GPU del nuovo processore di Google, il Tensor G2. Nel dettaglio, il nuovo Tensor G2 utilizza la stessa combinazione di due core Cortex-X1, due core Cortex-A76 e quattro core Cortex-A55 già vista sul precedente modello, anche se con velocità di clock leggermente superiori. Questo dettaglio, combinato con la dimensione del die da 4 nm più piccola utilizzata, sembra migliorare il benchmark multi-core Tensor G2 e Pixel 7 Pro di circa il 10%.

Non sembra un passo in avanti chissà quanto importante, ma non è questo ciò su cui si starebbe concentrando Google. L'azienda, difatti, dovrebbe "recuperare" il lavoro svolto dal processore di Qualcomm – lo Snapdragon 8+ Gen 1 – circa la riduzione del calore e di efficienza energetica. Insomma, sì all'aumento delle prestazioni, ma con un occhio attento sull'efficienza.