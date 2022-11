Arriva il primo aggiornamento per Pixel Watch: ecco le novità

Nelle ultime ore infatti Google ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per il suo smartwatch. Si tratta del primo per il dispositivo e apporta un paio di novità . Andiamo a vederle insieme:

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto verrà distribuito attraverso l'app Pixel Watch, sviluppata e lanciata da Google esclusivamente per il suo smartwatch.

La distribuzione sta avvenendo in maniera automatica via server, Google afferma che ci vorranno un paio di settimane affinché l'aggiornamento raggiunga tutti gli utenti.

Vi ricordiamo che Pixel Watch non è ufficialmente disponibile nel mercato italiano ma che è abbastanza semplice acquistarlo in maniera ufficiale online. Qui sotto trovate la nostra recensione completa per cononscerlo da vicino.