Ecco i primi video di Galaxy S23 Ultra: il passo avanti è evidente

Questi ultimi giorni sono molto intensi per Samsung visto che l'azienda si sta preparando alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamnma, i Galaxy S23 che alzeranno l'asticella nel settore dei flagship Android.

Canale Telegram Offerte

Segui AndroidWorld su News

Proprio nelle ultime ore abbiamo visto intensificarsi le voci su Galaxy S23 Ultra grazie alle informazioni condivise da Edwards Urbina, un utente Twitter residente in Nicaragua che sembra essere entrato in possesso di un Galaxy S23 Ultra e poter condividere informazioni liberamente anche prima della presentazione dei dispositivi.

Negli ultimi giorni infatti abbiamo visto i primi sample fotografici di S23 Ultra, sia in modalità notturna che confrontati con Pixel 7 Pro. Da questi siamo riusciti a intuire che, esattamente come ci si attende da un top di gamma Samsung, S23 Ultra se la batterà tra i top camera-phone in assoluto anche per quanto riguarda gli scatti con zoom spinto.

Dopo aver visto le sue potenzialità nell'ambito degli scatti fotografici, andiamo a vedere come dovrebbe comportarsi S23 Ultra in fase di registrazione video.

Il sample che trovate qui in basso è stato condiviso sempre dallo stesso Urbina e consiste in un filmato girato a risoluzione 8K a 30 fps. Riusciamo a cogliere subito l'incremento di fluidità rispetto ai video girati in 8K a 24 fps da S22 Ultra.