Primi rumor su Galaxy S24: scongiurato (per ora) l'addio a S24+

Mentre Samsung sta scaldando i motori per il periodo più importante per il suo mercato smartphone a livello globale, dato che ha appena ufficializzato la data di presentazione dei Galaxy S23 , apprendiamo i primi rumor su Galaxy S24.

Stando infatti a quanto condiviso dal The Elec, un blog appunto sudcoreano, Samsung avrebbe pensato di cancellare Galaxy S24+, il modello intermedio tra quello base e il modello Ultra. La ragione indicata alla base della presunta decisione di Samsung consisteva nelle vendite poco entusiasmanti fatte registrare da Galaxy S22+. Questo modello infatti sarebbe stato venduto per il 17% di tutte le vendite della serie Galaxy S23.

SamMobile ha successivamente smentito queste voci, indicando che i riferimenti dei codici modello presi in considerazione dal The Elec (DM1 / DM2 / DM3) sono da riferire alla serie Galaxy S23 e non a S24. The Elec infatti affermava di non aver trovato DM2, associato erroneamente a S24+, nel database.

L'errore del The Elec ha quindi generato questi primi rumor su Galaxy S24. Le smentite sono arrivate da varie parti, ma questo non vuol dire di avere la conferma ufficiale che S24+ arriverà insieme a S24 e S24 Ultra. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno nuovi rumor affidabili.