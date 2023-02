Primi rumor su Galaxy S23 FE: passo indietro sul processore

Chi è appassionato di dispositivi Samsung saprà bene che fino allo scorso anno Samsung ci ha abituati alle versioni FE dei suoi Galaxy S. L'ultimo dispositivo di questo tipo a essere arrivato sul mercato è stato Galaxy S21 FE , mentre S22 FE non è mai arrivato per ragione non chiarite.

I primi rumor indicano che Galaxy S23 FE potrebbe arrivare sul mercato con un processore Snapdragon 8+ Gen 1. È vero, non si tratta della seconda generazione di Snapdragon 8 che abbiamo visto sulla famiglia Galaxy S23 che vedete in copertina. D'altro canto però è doveroso considerare che questo processore è realizzato con lo stesso processo produttivo del Gen 2, ovvero il TMSC a 4 nm.

Dai benchmark diffusi in rete, inoltre, sembra che questo processore possa battere il chip A15 Bionic di Apple nei contesti di gaming. Insomma, se dovesse arrivare davvero con questa configurazione, possiamo aspettarci delle performance di livello da Galaxy S23 FE.

Sia chiaro, ancora non sappiamo se Galaxy S23 arriverà davvero. Il suo lancio potrebbe avvenire prima dell'estate. Grande importanza per l'appetibilità dello smartphone la rivestirà il prezzo di lancio. Ricordiamo anche che gran parte dell'appeal della serie FE era data dal fatto che questi dispositivi sono arrivati con processori Snapdragon, mentre i modelli precedenti a Galaxy S23 sono arrivati con processori Exynos. Questa differenza ora non sussisterebbe più, visto che anche in Europa troviamo Galaxy S23 con processori Snapdragon. Staremo a vedere cosa deciderà di fare Samsung.