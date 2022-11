Questi potrebbero essere i primi riferimenti ai Pixel 8

Ci riferiamo chiaramente ai Pixel 8, i flagship che Google dovrebbe lanciare tra poco meno di un anno . Nelle ultime ore infatti sono emersi online quelli che sembrano i primi riferimenti in assoluto ai nuovi Pixel 8 che dovrebbe avere in cantiere.

Questi due dispositivi potrebbero corrispondere ai prossimi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Entrambi dovrebbero arrivare con 12 GB di RAM, mentre il primo dovrebbe avere un display con risoluzione 2.822 x 1.344 pixel e il secondo un display con risoluzione full HD da 2.268 x 1.080 pixel.

Quindi potrebbe darsi che Husky corrisponda alla variante Pro, vista la maggiore risoluzione supportata.

I rumor che circolano in rete indicano che non dovrebbero esserci particolari novità in termini di design, con la permanenza della solita barra posteriore per la fotocamera che ormai caratterizza la serie Pixel di Google.

Quanto appena emerso online è da prendere con le pinze perché si tratta di riferimenti scovati in un codice non finalizzato. Manca quasi un anno al lancio dei Pixel 8 e tante sorprese potrebbero essere ancora in agguato.