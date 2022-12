Prime immagini di Motorola Edge 40 Pro: bordi sottili e fotocamera quadrata

È proprio questo il caso della serie Edge , i modelli di Motorola che competono con i top di gamma assoluti sul mercato. Dopo la serie Edge 30 ci si prepara ai nuovi Edge 40 . Le immagini che trovate in galleria ritraggono quello che dovrebbe arrivare sul mercato come Motorola Edge 40 Pro .

Le immagini trapelate in rete fanno riferimento al dispositivo che in Asia dovrebbe debuttare come Motorola X40 Pro e che in Europa vedremo come Edge 40 Pro. Le immagini mostrano che si tratterà di un dispositivo con bordi molto sottili, e abbastanza squadrati. La diagonale del display dovrebbe corrispondere a 6,67" con refresh rate fino a 165 Hz.

Posteriormente vediamo un modulo fotografico quadrato, con tre sensori e il flash LED.

Il principale dovrebbe scattare a 50 megapixel, il grandangolo sempre a 50 megapixel e poi ci dovrebbe essere un telephoto da 12 megapixel. La fotocamera frontale dovrebbe invece scattare a 60 megapixel.

Sotto il cofano dovrebbe esserci un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, accoppiato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. La batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh in greado di caricarsi rapidamente a 68W.

Conosciamo anche le dimensioni: Steve H. afferma che corrisponderanno a 161,3 x 73,9 x 8,6mm. Il lancio sul mercato cinese dovrebbe avvenire entro dicembre 2022. Per il debutto europeo dovremo attendere il nuovo anno.