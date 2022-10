Prime immagini di Galaxy A14: avrà qualcosa in comune con S23

Samsung si conferma una della aziende maggiormente presenti nel settore di mercato degli smartphone, e non solo per quanto riguarda i top di gamma Android ma anche per quanto concerne i dispositivi di gamma media o bassa.

Nelle ultime ore infatti sono emersi i primi dettagli su uno dei prossimi entry-level di casa Samsung. Parliamo di Galaxy A14, il dispositivo che vedete nelle immagini che si trovano in galleria.

Dalle immagini scorgiamo subito il modulo fotografico posteriore, con tre sensori e flash LED, che ha il design appena trapelato per Galaxy S23. Dunque non vediamo la classica isola quadrata o rettangolare a racchiudere i sensori fotografici ma delle lenti circolari indipendenti.