Ottime notizie sul prezzo di Pixel 7a in Europa

Sta per iniziare un periodo molto caldo per Google e per il suo settore hardware. Il prossimo Google I/O è alle porte e con esso anche nuovi smartphone e tablet.

Uno dei dispositivi al centro dell'attenzione è Pixel 7a, il prossimo medio-gamma di casa Google che sta per debuttare anche in Europa. Negli ultimi giorni abbiamo preso molto a proposito dello smartphone, sia in termini di design che in termini di specifiche tecniche.