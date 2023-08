Il prezzo del Galaxy Tab S9 FE non sarà così basso

Un prezzo non così basso come ci si aspetta da una versione FE , che fa del rapporto qualità-prezzo la sua arma principale.

Dopo aver scovato dei dettagli sulle specifiche , è il turno del prezzo . In soccorso arriva il famoso leaker Roland Quandt, che in post su Twitter ci avverte che il prezzo in India del Samsung Galaxy Tab S9 FE nella versione 6/128 GB Wi-Fi sarà di 63.000 rupie indiane, che al cambio attuale corrispondo a 692,38€ .

Secondo i rumor trapelati finora, l'azienda coreana sarebbe pronta a lanciare due tablet: il Galaxy Tab S9 FE e il Galaxy Tab S9 FE Plus , che sembrano differenziarsi per la grandezza del display.

Innanzitutto, questo leak parla della versione base del tablet, cioè la 6/128 GB Wi-Fi, che potrebbe far intuire che le versioni con 64 GB di memoria interna sono un ricordo del passato e che potrebbero esserci altre versioni con più RAM e più memoria interna o con connessione mobile a un prezzo giustamente più alto.

D'altro canto bisogna ricordare un fatto: il suo predecessore, il Samsung Galaxy Tab S7 FE (che potete ammirare in foto) nella versione 6/128 Wi-Fi, era stato lanciato in Italia ad un prezzo di listino pari a 699€, quindi non molto lontato da quanto riportato da Roland Quandt, il che lo rende possibile. Perciò, mantenere lo stesso prezzo (ammesso che sia così) a due anni di distanza su un prodotto della stessa linea è punto a favore di Samsung, soprattutto a fronte dell'inflazione.

Per contro, bisogna puntare lo sguardo sul processore che muove questo tablet.

L'Exynos 1380 (diversi rumor sono concordi sulla sua presenza) è sicuramente un buon processore, ma è anche montato nel Samsung Galaxy A54 5G, che è un medio gamma inizialmente venduto a 499€, ma che adesso sta vedendo il suo prezzo scendere. Al tempo stesso è un processore che a livello di prestazioni è molto simile allo Snapdragon 778G di Qualcomm, che era montato sul Galaxy Tab S7 FE. Quindi, un prezzo di 699€ potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

Inoltre, se pensiamo che le versioni con più memoria o con connessione 5G possono costare di più, c'è il rischio che diventi più conveniente puntare a un Galaxy Tab S9 per via della differenza di prezzo, che potrebbe restringersi. Ad ogni modo, Samsung non è solita fare errori nel posizionamento dei prezzi dei suoi dispositivi.

Certo è che per ora non c'è nulla di ufficiale, quindi rimandiamo tutto alla presentazione di Samsung, nella quale magari sarà presente anche il Galaxy S23 FE.