Svelato per errore il prezzo europeo di Samsung Galaxy Z Flip 5?

Svelato per errore il prezzo europeo del futuro pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5? Sembrerebbe proprio di si, almeno stando a quanto affermato dal noto informatore Roland Quandt. Nello specifico, la divisione rumena di Samsung avrebbe in mente di lanciare un'iniziativa dedicata al pieghevole, ovvero 10 unità in omaggio a chi si registrerà dal 26 luglio al 2 agosto. Ovviamente, in allegato all'iniziativa è stato pubblicato un PDF contenente i termini e le condizioni di questa promozione. Ebbene, tra le informazioni è trapelato il valore del modello da 256 GB di memoria interna: si parla di 6.599 RON, corrispondenti a circa 1.335 euro.

Stando a queste informazioni, dunque, il nuovo modello costerà decisamente di più rispetto al predecessore, che fu lanciato ad un prezzo di vendita pari a 5.700 RON (circa 1.150 euro). In precedenza, invece, dalla Grecia trapelò il presunto prezzo della variante da 128 GB, ovvero circa 1.300 euro. Dalla Francia, poi, fu ipotizzato che Galaxy Z Flip 5 256 GB sarebbe costato 1.200 euro, comunque un prezzo leggermente più alto rispetto a Z Flip 4.