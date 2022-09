Prezzo in euro invariato per Pixel 7, che si mostra nell'ennesimo video ufficiale

Per quanto riguarda il prezzo, la notizia viene dalla Spagna , dove Pixel 7 128 GB è stato pubblicato su Amazon . Come si vede dall'immagine, lo smartphone verrà venduto a 649 euro , lo stesso prezzo di Pixel 6 , con disponibilità a partire dal 13 ottobre .

Una viene da Twitter , dove ci viene mostrato il prezzo di vendita e la data di lancio sul mercato per l'Europa, mentre la seconda arriva direttamente da Google, con uno dei suoi video della serie Pixel Collection in cui svela il design dei suoi nuovi prodotti.

La pagina mostrata nel Tweet è quella di Amazon Spagna, ma l'autore, @rquandt, conferma che lo stesso prezzo verrà mantenuto in Italia, Germania e UK. La notizia è senz'altro confortante, visto il trend degli aumenti che hanno interessato il settore della telefonia.

Ma come dicevamo in apertura, Pixel 7 è stato protagonista anche di un video, direttamente da Google. "The Design of Google Pixel 7" ci consente di ammirarlo da (quasi) tutte le angolazioni, con una particolare enfasi sul design del blocco posteriore, in alluminio opaco (e all'apparenza ruvido) a differenza di quello su Pixel 7 Pro, ma sempre con colore abbinato a quello dello smartphone.