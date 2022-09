Trapelano i prezzi statunitensi del nuovo Chromecast con Google TV e non sono così economici

Le notizie sul nuovo Chromecast con Google TV non si arrestano più. In ultimo, infatti, sono circolate indiscrezioni sui prezzi statunitensi ed una serie di immagini destinate alla pubblicità. Nel dettaglio, secondo SnoopyTech "Chromecast con Google TV (HD)" costa $ 40 negli Stati Uniti. Il prezzo esatto è presumibilmente $ 39,99, che è più costoso del presunto. Il dispositivo più recente di Google è già disponibile presso molti rivenditori".

E a proposito di prezzi, sempre negli Stati Uniti, il modello 4K viene venduto a 49,99 dollari mentre quello di terza generazione a 29,99 dollari. Pertanto, il nuovo Chromecast costa soltanto 10$ in più rispetto all'attuale dispositivo abilitato per lo streaming di Google TV.

Nel frattempo, WinFuture ha condiviso una serie di immagini del Chromecast. Dalle foto si può notare che la confezione di vendita includerà lo stesso telecomando vocale con batterie AAA, cavo da USB-C a USB-A e power brick. Il dispositivo sarà disponibile soltanto nel colore "Nero": non si tratta di una sorpresa visto che in questo modo potrebbero essere ridotti i costi. Altre immagini, inoltre, mostrano il nuovo Chromecast collegato ad un TV. La foto più interessante è quella in cui il dispositivo è collegato ad uno schermo più piccolo, montato a parete in cucina ed utilizzato per trasmettere filmati di "Nest Doorbell".