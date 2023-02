Tutti i prezzi della serie Samsung S23: da 979 a 1.899 euro

Samsung ha appena presentato la serie S23 : 3 modelli, 7 varianti in tutto. Ecco quindi tutti i prezzi dei nuovi top di gamma dell'azienda, dal più economico (sotto i 1.000 euro) al più caro (vicino ai 2.000 euro). Chiariamo solo che Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 saranno disponibili sia presso gli operatori , che attraverso vari rivenditori online , ed ovviamente sullo store ufficiale Samsung.com .

Prezzo Samsung Galaxy S23

Prezzo Samsung Galaxy S23+

Prezzo Samsung Galaxy S23 Ultra

Promo di lancio

Acquistando una delle seguenti varianti su Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, e registrandola entro il 24 aprile 2023 su Samsung Members, riceverete un rimborso fino a 240 euro.

Galaxy S23 Ultra da 1TB: rimborso di 240€

Galaxy S23 Ultra da 512GB: rimborso di 180€

Galaxy S23+ da 512GB: rimborso di 120€

Galaxy S23 da 256GB: rimborso di 60€

Inoltre, uno qualsiasi dei Galaxy S23 entro il 31 marzo 2023 e registrandolo entro il 21 aprile, avrete una supervalutazione dell'usato (di proprietà esclusiva dell'utente finale), che sarà corrisposto tramite bonifico bancario entro 10 giorni dall'accettazione della valutazione.

Indubbiamente, anche usufruendo delle promo di lancio, il rincaro rispetto alla serie S22 c'è stato, ed in Italia sembra essere più sensibile che nel resto d'Europa. Ma per conoscere il vero "valore" dei nuovi S23, non possiamo che rimandarvi alla nostra prossima recensione completa. Intanto a seguire trovate l'anteprima video.