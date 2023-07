I prezzi di Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 svelati: sorpresi?

In questo articolo abbiamo parlato di tutti i nuovi dispositivi che Samsung dovrebbe presentare nell'imminente Galaxy Unpacked 2023 . La parte centrale sarà ovviamente quella in cui verranno svelati i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 , la nuova generazione di pieghevoli che ha sempre più competizione sul mercato.

Ci avviciniamo sempre di più a uno dei giorni più attesi dell'anno per gli appassionati di dispositivi Samsung . Il colosso sudcoreano è ormai prossimo al lancio dei nuovi pieghevoli , i quali saranno accompagnati da altri interessanti prodotti .

E in attesa di conoscerli ufficialmente, anche se ormai ne sappiamo molto grazie ai vari rumor emersi online nelle scorse settimane, il buon Roland Quandt ha appena condiviso quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali di lancio per l'Europa. Andiamo a vederli insieme:

Nella brochure digitale condivisa da Quandt, probabilmente relativa alla promozione dei nuovi pieghevoli Samsung da parte di uno specifico rivenditore europeo, vediamo che saranno disponibili anche esclusive promozioni per chi effettuerà il preordine o per chi renderà un dispositivo vecchio.

Una di queste offre uno sconto e le Galaxy Buds 2 Pro a chi effettuerà il preordine entro il 14 agosto. Bisogna precisare che queste sono promozioni locali, non è detto che arrivino da noi nella stessa forma. In ogni caso, aspettiamoci delle promo di lancio anche per il mercato italiano.

Oltre alle informazioni relative ai prezzi riusciamo a scorgere qualche dettaglio che ci conferma le novità che proporranno i nuovi pieghevoli di casa Samsung. Per Fold 5 ci sarà una nuova S Pen più sottile rispetto alla generazione precedente, oltre a una cerniera che si chiuderà senza alcun gap tra le due estremità. Per Flip 5 invece la novità più grande sarà il nuovo display esterno da ben 3,4".