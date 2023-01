I prezzi dei Galaxy S23 potrebbero farvi sorridere

Samsung sta scaldando i motori per il periodo più importante per il suo mercato smartphone a livello globale, dato che a breve arriverà il momento del lancio per i suoi top di gamma del prossimo anno.

Nelle ultime ore infatti sono emersi nuovi dettagli sui prossimi flagship di casa Samsung che riguardano proprio i prezzi di lancio. Samsung dovrebbe infatti lanciare i nuovi Galaxy S23 allo stesso prezzo dei Galaxy S22 dello scorso anno: questo si tradurrebbe in 799 dollari per Galaxy S23, 999 dollari per Galaxy S23+ e 1.199 dollari per Galaxy S23 Ultra.

Questo andrebbe in verso opposto a quanto fatto vedere dai recenti numeri di mercato di Samsung, la quale ha fatto registrare un calo degli utili nel terzo trimestre 2022 nel suo mercato smartphone.

Per questo non è fantascienza ipotizzare che Samsung calcherà la mano sui prezzi dei suoi smartphone in un secondo momento, magari quando Apple lancerà la serie iPhone 15 che dovrebbe essere caratterizzata da un consistente aumento dei prezzi rispetto ad iPhone 14.

Quanto appena emerso rimane da confermare, si tratta di ipotesi emerse a valle degli ultimi report sugli utili di Samsung emersi dalla Corea del Sud. Il lancio dei nuovi Galaxy S23 dovrebbe avvenire a febbraio, addirittura il 1 febbraio secondo gli ultimi rumor. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime novità che riguarderanno i flagship Samsung.