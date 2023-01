Prezzi Galaxy S23: le cifre attese per il mercato francese

Torniamo a parlare di Samsung , il produttore sudcoreano che sta scaldando i motori per il periodo più importante per il suo mercato smartphone a livello globale, visto che a breve lancerà ufficialmente i suoi nuovi top di gamma .

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli su questi dispositivi, i quali si rivelano particolarmente interessanti perché finalmente ci forniscono una panoramica sui presunti prezzi di lancio. Grazie al leaker BillbilKun abbiamo modo di vedere quelli attesi per il mercato francese:

Samsung Galaxy S23 : 128GB: 959€ 256GB: 1.019€

: Samsung Galaxy S23+ : 256GB: 1.219€ 512GB: 1.339€

: Samsung Galaxy S23 Ultra : 256GB: 1.419€ 512GB: 1.599€ 1TB: 1.839€

:

Da queste cifre riusciamo a fare un paio di osservazioni: se davvero questi prezzi venissero confermati, senza troppe variazioni per il mercato italiano, dovremmo constatare il sensibile aumento dei prezzi di lancio rispetto alla serie Galaxy S22.

La variante base partirebbe con un prezzo di lancio incrementato di circa 80€ per il modello da 128 GB. L'aumento si farebbe sentire per il modello S23+ e S23 Ultra: circa 90€ in più per S23+ da 256 GB e addirittura circa 150€ in più per S23 Ultra da 1 TB.

L'altra osservazione che possiamo fare, se venisse confermato quanto appena trapelato, è l'abbandono da parte di Samsung del taglio da 128 GB per S23+, forse a causa delle vendite non entusiasmanti fatte registrare da S22+.

Ribadiamo che quanto appena trapelato rimane da confermare. Apprenderemo tutto ciò che concerne la serie Galaxy S23 con certezza durante l'evento di presentazione ufficiale fissato al 1 febbraio.