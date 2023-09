I prezzi europei dei nuovi Galaxy Tab S9 FE non vi piaceranno

Come si può vedere dallo screenshot apparso su un sito di vendita nel nostro continente, Galaxy Tab S9 FE con un display da 11" e 6/128 GB di memoria costa 549,99 euro , mentre il più grande Galaxy Tab S9 FE+ con schermo da 12,4" e 8/128 GB di memoria costerà 749,99 euro .

Secondo gli ultimi rumor, Samsung dovrebbe lanciare a breve i suoi prossimi tablet "economici" Fan Edition, ovvero FE, ma forse non saranno così economici, soprattutto se confrontati alla precedente generazione (sapete come aggiornare un telefono o tablet Galaxy ?).

Non proprio il massimo, considerando che Samsung Galaxy Tab S7 FE in versione 6/128 GB costava di listino 699 euro (due anni fa c'era solo il modello con schermo da 12,4 pollici, quindi corrisponde all'attuale Galaxy Tab S9 FE+).

Certo, quest'anno abbiamo 2 GB di RAM in più, ma il processore non è un grande passo avanti.

Secondo le recenti anticipazioni, infatti, i S9 FE Plus monteranno il chip Exynos 1380, lo stesso dell'A54, e che offre prestazioni molto simili allo Snapdragon 778G montato sui Galaxy Tab S7 FE del 2021.

Inoltre questi sono i prezzi europei, ma non è detto che saranno gli stessi in tutto il continente, quindi in Italia potrebbero essere ancora maggiori e rischiare, al netto di sconti o promozioni, di avvicinarsi pericolosamente al prezzo del Galaxy Tab S9.

Per quanto riguarda le altre specifiche, molto probabilmente i nuovi Galaxy Tab S9 FE dovrebbero montare uno schermo LCD, ma c'è ancora un certo grado di incertezza, mentre sembra molto probabile la presenza di una versione con connettività 5G. Lato design, gli ultimi leak suggeriscono che Samsung proporrà i due tablet nelle colorazioni grigia, verde chiaro, rosa chiaro e argento, ma ancora nullo è definitivo.

Ancora non ci sono date ufficiali per la presentazione, ma a questo punto dovrebbe essere imminente e diversi leaker hanno previsto un evento in cui verranno lanciati anche lo smartphone S23 FE, i nuovi SmartTag 2 e forse anche auricolari Galaxy Buds FE nell'ultimo trimestre dell'anno, forse addirittura a ottobre.