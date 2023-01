Previsione dei prezzi di Galaxy S23: in soli 5 mesi ci si aspetta un calo del 20%

Idealo ha però voluto svolgere un'analisi riguardante la previsione dei prezzi degli smartphone: l'azienda si è basata sull' andamento dei prezzi per il 2022 e 2021 di Galaxy S22 e Galaxy S21 , che comunque avevano un costo di listino più basso rispetto ai prossimi top di gamma Samsung.

Dei dispositivi conosciamo anche il prezzo, che purtroppo lieviterà rispetto ai modelli della passata generazione: con tutta probabilità, si partirà da € 959 per il modello base di S23 da 128 GB e si arriverà a € 1.839 per la versione da 12 GB di RAM e 2 TB di memoria interna di Galaxy S23 Ultra.

Il giorno di Samsung Galaxy S23 è arrivato: l'azienda coreana presenterà i suoi smartphone top di gamma il 1° febbraio, anche se ovviamente rumor e leak non si sono sprecati nel corso di questi mesi e dunque sappiamo già molti dei dettagli e delle specifiche tecniche di Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

Dalla previsione di Idealo emerge che il modello base, Galaxy S23, dovrebbe vedere una riduzione di prezzo di circa il 20% entro cinque mesi dalla data d'uscita (con dunque un costo finale di poco meno di € 800): in particolare, il costo dovrebbe abbassarsi del 10% già dopo un paio di mesi.

Per quanto riguarda Galaxy S23+, la riduzione dovrebbe essere ancora maggiore: dopo quattro mesi, si prevede un calo del 24% (prezzo finale inferiore ai € 1000). Stesso discorso per Galaxy S23 Ultra, che dopo quattro mesi dovrebbe costare già il 20%, cioè all'incirca € 290, in meno rispetto al prezzo di listino.

Ovviamente, quanto appena detto è frutto di una previsione basata sull'andamento dei prezzi degli scorsi modelli, e dunque non è detto che il prezzo della serie Galaxy S23 si comporti alla stessa maniera.