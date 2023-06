Ecco le presunte specifiche dei Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 5: Snapdragon 8 Gen 2 guida le novità

Secondo il leaker SnoopyTech, Galaxy Z Fold 5 dovrebbe essere dotato di:

Schermo anteriore: 6,2 pollici, risoluzione 2.316 x 904 pixel e frequenza di aggiornamento 120Hz

6,2 pollici, risoluzione 2.316 x 904 pixel e frequenza di aggiornamento 120Hz Schermo interno : 7,6 pollici con risoluzione 2.176 x 1.812 pixel e frequenza di aggiornamento variabile di 1Hz-120Hz

: 7,6 pollici con risoluzione 2.176 x 1.812 pixel e frequenza di aggiornamento variabile di 1Hz-120Hz SoC Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12 GB

12 GB Archiviazione: 256 GB/512 GB

256 GB/512 GB Fotocamere posteriori : Primaria: 50 MP f1.8 Ultrawide: 12 MP f2.2 Teleobiettivo: 12 MP f2.2

: Fotocamera anteriore : 10 MP f2.2

: 10 MP f2.2 Fotocamera interna : 4 MP f1.0

: 4 MP f1.0 Peso: 253 g

253 g Connettività: 5G, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, porta USB 3.2 Type-C

5G, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, porta USB 3.2 Type-C Certificazione IPX8 per la resistenza all'acqua

per la resistenza all'acqua Batteria: 4.400 mAh con ricarica rapida da 25 W.

4.400 mAh con ricarica rapida da 25 W. Sistema operativo: One UI 5.1.1 basata su Android 13

A parte il nuovo processore, quindi, non ci aspettano grandi novità, anzi sembra in tutto e per tutto lo stesso dispositivo dell'anno scorso.

Secondo il leaker, il telefono sarà lanciato in tre colori: crema, blu ghiacciato e nero fantasma, il che non aggiunge molto alle aspettative, ma ricordiamo che dovrebbe implementare un nuovo tipo di cerniera a goccia, quindi facciamo tutti il tifo per la scomparsa della piega interna (anche se secondo alcuni non succederà).