Potrete utilizzare l'intelligenza artificiale direttamente nel launcher dello smartphone

Su tutti, infatti, troviamo Google , che vuole inserire il suo Bard nei Pixel dopo averlo fatto debuttare in Italia a metà luglio. Ma non è sola: chi sta prendendo seriamente la questione dell'intelligenza artificiale è proprio Microsoft , che con l'investimento di 10 miliardi di dollari in OpenAI nel gennaio scorso punta molto a mostrare tutte le potenzialità di questa tecnologia e vuole farlo attraverso i suoi servizi.

L' intelligenza artificiale sta trovando sempre più spazio nel mondo della tecnologia. Ovviamente i colossi tech non vogliono di certo mancare all'appello e, anzi, stanno spingendo molto in quella direzione.

Nell'ultima beta del launcher Microsoft ha inserito l'icona di Bing Chat nel widget della barra di ricerca, quindi l'utente può accedere direttamente a Bing Chat senza dover passare tramite altre app, ma semplicemente facendo un tap.

In alternativa, scorrendo verso il basso e accedendo all'area di ricerca del launcher, si può iniziare subito la chat con l'intelligenza artificiale.

Se siete impazienti di provare questa funzionalità e non volete aspettare il rilascio ufficiale, potete iscrivervi alla beta dell'app tramite questo link. Bisogna ricordare che, essendo ancora in versione beta, qualcosa potrebbe non funzionare correttamente, tant'è che anche Microsoft stessa vi ricorda che l'app potrebbe essere instabile.

Non si conoscono ancora le tempistiche per il rilascio ufficiale della versione definitiva, ma potrebbe non mancare molto affinché tutti possano godere di questa funzionalità.