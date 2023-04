Pokémon Go: presto gli acquisti in-app si faranno su uno store esterno

Si tratta di un problema noto ormai da tempo, ma che è diventato più popolare grazie a Epic Games e alla questione riguardante la versione mobile di Fortnite : la software house, ormai qualche anno fa, si lamentò del fatto che Apple tratteneva il 30% dei ricavi e dunque implementò uno store esterno dal quale comprare skin e oggetti per Fortnite. Di conseguenza, il gioco fu rimosso da App Store , e a oggi non è ancora disponibile.

Per gli utenti, il modo migliore di ottenere nuove applicazioni o giochi è quello di acquistarle (o scaricarle gratuitamente) dagli store mobile Android e iOS (rispettivamente Play Store e App Store ). Non è però la stessa cosa per gli sviluppatori, visto che gli store digitali trattengono una corposa percentuale sugli acquisti effettuati dagli utenti. Ricordiamo comunque che è sempre possibile richiedere il rimborso su Play Store seguendo questa guida .

Adesso però a fare la stessa cosa è Niantic, sviluppatore di Pokémon Go: l'azienda ha infatti iniziato a informare i giocatori del titolo che presto sarà possibile effettuare gli acquisti in-app tramite un nuovo store web, già disponibile online (anche se non ancora funzionante, almeno in Italia) a questa pagina.

Questo è l'email che è stata inviata ai giocatori (tradotta dall'inglese):

Allenatore, Siamo lieti di annunciare il lancio del Pokémon GO Web Store! Il Web Store offre le migliori offerte, i pacchetti più grandi e le offerte esclusive. Inoltre, puoi ottenere fino a 1.000 PokéCoin bonus con ogni acquisto!* Puoi utilizzare i PokéCoin per acquistare pacchetti e altri oggetti dal negozio del gioco. Questa offerta è disponibile solo nel Pokémon GO Web Store! Visita store.pokemongolive.com e accedi per vedere tutte le offerte disponibili. Non dimenticare di controllare regolarmente per aggiornamenti e offerte speciali! * Il numero totale di PokéCoin bonus ricevuti varia in base al pacchetto PokéCoin acquistato. Visita l'elenco di ogni pacchetto per vedere i dettagli. Il Pokémon GO Web Store è attualmente disponibile solo in alcune regioni.

Staremo a vedere come risponderanno Google e Apple a questa mossa di Niantic: generalmente, entrambe le aziende non vedono di buon occhio gli sviluppatori che cercano di eludere le rigide regole degli store e non è escluso che possano anche fare causa a Niantic, come già accaduto con Epic Games.