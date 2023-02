POCO sta per lanciare due nuovi smartphone in Italia

Il mercato degli smartphone in Italia è molto variegato, soprattutto nel settore dei dispositivi Android in cui sono presenti e attivi diversi produttori. Tra questi troviamo POCO, l'azienda associata a Xiaomi che da qualche anno ha scelto il mercato italiano per proporre i suoi prodotti.

Offerte Amazon

Segui AndroidWorld su News

Abbiamo visto i modelli di POCO distinguersi nel mercato italiano per essere dei medio-gamma dalle caratteristiche molto interessanti, anche votati al gaming in alcuni casi. Nelle ultime ore l'azienda ha condiviso delle anticipazioni importanti, riferendo di due nuovi dispositivi che stanno per sbarcare in Italia.

Stiamo parlando di di POCO X5 e X5 Pro, due dispositivi di fascia medio-alta che sono apparsi nelle cronache qualche giorno fa, quando sono stati avvistati presso un rivenditore bulgaro. Questo ha suggerito il loro imminente sbarco in Europa, ipotesi appena confermata da POCO che ne annuncia il lancio in Italia a breve.