POCO X5 Pro 5G e X5 5G ufficiali in Italia: AMOLED nella fascia media, dal prezzo concorrenziale

POCO , celebre brand indipendente di Xiaomi , presenta oggi in Italia POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G , due fascia media come sempre molto concreti, e dal prezzo di lancio davvero interessante . Ecco specifiche e dettagli sui prezzi early bird.

Caratteristiche Tecniche

Poco X5 Pro 5G

Schermo : 6.67" FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), AMOLED, 120Hz, touch sampling rate 240Hz, 700 nit (1.200 di picco), DCI-P3, Dolby Vision, Gorilla Glass 3

: 6.67" FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), AMOLED, 120Hz, touch sampling rate 240Hz, 700 nit (1.200 di picco), DCI-P3, Dolby Vision, Gorilla Glass 3 CPU : Snapdragon 695 octa-core a 2,2 GHz, con GPU Adreno 619

: Snapdragon 695 octa-core a 2,2 GHz, con GPU Adreno 619 RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X (Dynamic RAM Expansion 3.0)

: 6 / 8 GB LPDDR4X (Dynamic RAM Expansion 3.0) Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile con microSD

: 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile con microSD Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel, f/1.8 Grandangolo : 8 megapixel, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel, f/2.45

: 13 megapixel, f/2.45 Connettività : hybrid dual SIM (SIM + SIM o microSD), 5G Sub6G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, infrarossi, jack audio

: hybrid dual SIM (SIM + SIM o microSD), 5G Sub6G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, infrarossi, jack audio Dimensioni : 165,88 x 76,21 x 7,98 mm

: 165,88 x 76,21 x 7,98 mm Peso : 189 grammi

: 189 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 33 Watt (caricabatterie incluso), 100% in 68 minuti di carica

: 5.000 mAh con ricarica a 33 Watt (caricabatterie incluso), 100% in 68 minuti di carica OS: MIUI 13 for POCO

A dispetto del nome e delle dimensioni simili, i due nuovi POCO sono in realtà piuttosto diversi. Lo schermo di X5 5G è più luminoso, ma un po' meno contrastato, e protetto da Gorilla Glass 3 anziché 5, ma senza Dolby Vision. Cambia completamente il processore, ed arriva la microSD per espandere lo spazio di archiviazione, a scapito di uno slot SIM.

Diverso anche il comparto fotografico, sia dietro che davanti (ad eccezione dell'inutile sensore marco), e diverso anche il reparto connettività, con Wi-Fi ac anziché ax, e Bluetooth 5.1 anziché 5.2. Infine cambiano anche la velocità di ricarica, se ne vanno i due speaker, e la MIUI si ferma alla versione 13.

Lo schermo AMOLED rimane in ogni caso un punto di forza per entrambi i modelli, ma mentre X5 Pro 5G è pensato per "i content creator che ambiscono a raggiungere un nuovo livello", X5 5G punta invece alla "migliore esperienza utente possibile per uno smartphone medio gamma".