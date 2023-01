POCO X5 e X5 Pro fanno il biglietto per l'Europa: ecco le specifiche

Il mercato smartphone di oggi è costellato da diversi produttori che competono soprattutto nel settore della fascia media. Proprio in questo ambito troviamo POCO, l'azienda cinese affiliata a Xiaomi che da diversi anni ormai è presente con i suoi modelli Android anche nei mercati europei.

Nelle ultime ore sono emersi degli interessanti dettagli su cosa possiamo aspettarci proprio da POCO nell'immediato futuro in termini di nuovi modelli. Parliamo di POCO X5 e X5 Pro, due dispositivi di fascia medio-alta che stanno per atterrare in Europa in parallelo al loro lancio nel mercato indiano.