POCO M5 e M5s ufficiali: gaming e multimedialità ad un prezzo aggressivo

POCO M5: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,58'' FHD+ (1.080 x 2.408 pixel, 20:9), 90HZ (30/60/90), touch sampling rate 240Hz, luminosità 500 nit, contrasto 1.500:1, Gorilla Glass

CPU : MediaTek Helio G99 octa-core con GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G99 octa-core con GPU Mali-G57 MC2 RAM : 4 / 6 GB LPDDR4X

: 4 / 6 GB LPDDR4X Archiviazione : 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB)

: 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8, PDAF Macro : 2 megapixel, f/2.4 Depth : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 5 megapixel, f/2.2

: 5 megapixel, f/2.2 Connettività : dual SIM 4G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarossi, jack audio, USB-C

: dual SIM 4G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarossi, jack audio, USB-C Dimensioni : 163,99 x 76,09 x 8,9 mm

: 163,99 x 76,09 x 8,9 mm Peso : 201 grammi

: 201 grammi Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 18Watt (alimentatore da 22,5 Watt incluso)

POCO M5 punta sull'esperienza ludica, che per uno smartphone in questa fascia di prezzo è un'aspirazione non comune. Lo fa con un display che arriva fino a 90 HZ (variabile sui tre soli valori di 30, 60 e 90 Hz) e con un processore MediaTek realizzato a 6 nm (2 high-performance Cortex-A76 fino a 2,2 GHz), che supporta il MediaTek HyperEngine 2.0 Lite, mentre l'ottimizzazione software è affidata al Game Turbo 5.0 della stessa POCO.

Tra le 4 fotocamere presenti spicca solo il sensore principale da 50 megapixel (tutto da valutare); gli altri due presenti sul retro sono di poco conto, e dal 5 megapixel frontale non ci aspettiamo particolari opere d'arte.

Generosa infine la batteria, che dovrebbe garantire una buona autonomia anche in gioco; peccato solo che la ricarica si fermi a 18 Watt, ormai un po' pochi per gli standard odierni.

Da segnalare anche un lettore di impronte digitali nel tasto di accensione laterale, mentre è assente il supporto 5G. In compenso il Bluetooth è aggiornato alla 5.3, ed il jack audio da 3,5 mm è presente.