POCO F5 Pro sembra un top di gamma in tutto e per tutto

Display :6,67" (3.200 x 1.440 pixel) 2K TCL 12-bit AMOLED 20:9, 120Hz refresh rate

:6,67" (3.200 x 1.440 pixel) 2K TCL 12-bit AMOLED 20:9, 120Hz refresh rate Processore :Octa Core Snapdragon 8+ Gen 1 4nm

:Octa Core Snapdragon 8+ Gen 1 4nm GPU : Adreno 740

: Adreno 740 RAM : 8GB / 12GB LPPDDR5

: 8GB / 12GB LPPDDR5 Storage interno : 256GB UFS 3.1

: 256GB UFS 3.1 Sistema operativo : MIUI 14 basata su Android 13

: MIUI 14 basata su Android 13 Fotocamera posteriore :

Principale : 64 megapixel Omnivision OV64B, OIS + EIS, LED flash Grandangolo : 8 megapixel 120°, f/2.2 Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Sicurezza : sensore d'impronte nel display, sensore infrarossi

: sensore d'impronte nel display, sensore infrarossi Audio : USB Type-C audio, Hi-Res audio, Stereo speaker, Dolby Atmos

: USB Type-C audio, Hi-Res audio, Stereo speaker, Dolby Atmos Batteria: 5.500mAh con ricarica rapida cablata a 67W

Dalle specifiche capiamo subito l'estrema somiglianza con Redmi K60 lanciato dall'altra azienda collegata a Xiaomi alla fine dello scorso anno.

Possiamo aspettarci che quindi anche il design del dispositivo sarà simile.

Non è la prima volta che azienda collegate a Xiaomi commercializzano modelli identici ribrandizzati nei vari mercati in cui sono attive. Potrebbe accadere lo stesso con questo POCO F5 Pro. Aldilà di questo, capiamo bene che il dispositivo appare estremamente interessante anche nell'ambito della fascia alta. Staremo a vedere se POCO intenderà lanciarlo anche in Europa.