POCO F5 e POCO F5 Pro sbarcano in Italia: hardware interessante, prezzo ancor di più

In un evento online dedicato, Xiaomi ha svelato finalmente POCO F5 e POCO F5 Pro per l'Italia. Se seguite attivamente il mondo degli smartphone, magari con un occhio di riguardo nei confronti dell'ecosistema Xiaomi, saprete con tutta probabilità che si tratta in realtà della serie Redmi K60 annunciata a pochissimi giorni dalla fine del 2022. In realtà, dando un'occhiata alle schede tecniche della famiglia K60 e dei nuovi POCO F5, si intuisce anche che gli smartphone in arrivo in Italia vantano un mix delle caratteristiche viste nei Redmi. Bando alle ciance dunque: scopriamo i nuovi smartphone POCO e vediamo soprattutto quali saranno i prezzi per il mercato italiano!