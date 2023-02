POCO C55 ufficiale: la gamma media che non scende a compromessi

POCO C55: Caratteristiche Tecniche

Tra gli aspetti interessanti troviamo la possibilità di espandere la RAM , la fotocamera principale da 50 megapixel e le finiture in pelle per la cover posteriore, sicuramente non scontati su un dispositivo di questa categoria.

Uscita e Prezzo

Il nuovo POCO C55 arriva nelle colorazioni Forest Green, Power Black e Cool Blue. Il prezzo di lancio corrisponde all'equivalente di circa 110 euro per la variante con 4 GB di RAM. Al momento è ufficiale la commercializzazione per il mercato indiano. Ancora non sappiamo se arriverà ufficialmente anche in Europa in un secondo momento.