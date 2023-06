Pocket Casts finalmente su Wear OS: come aderire alla beta

E proprio a proposito di app e servizi apprendiamo la positiva novità che riguarda Pocket Casts . Questa è una nota piattaforma che ospita podcast a livello internazionale, da tempo disponibile per smartphone e che ora arriva anche sugli smartwatch Wear OS.

Negli ultimi tempi abbiamo visto una rinnovata attenzione da parte di Google nei confronti di Wear OS , il suo sistema operativo per smartwatch , con novità sia dal punto di vista software che da quello di app e servizi.

Nelle ultime ore infatti è stata annunciata la disponibilità di Pocket Casts per Wear OS. Attualmente la versione per Wear OS è disponibile per coloro che hanno aderito al programma beta di Pocket Casts.

Pocket Casts per Wear OS sembra compatibile tanto con i dispositivi aggiornati a Wear OS 3 quanto con quelli aggiornati alle versioni precedenti del sistema operativo. Per utilizzarla su smartwatch però sarà necessario essere iscritti a Pocket Casts Plus, la versione a pagamento del servizio.

Pocket Casts su Wear OS, come vedete dagli screenshot in galleria, offre la possibilità di visualizzare podcast, quelli scaricati e di applicare filtri per facilitare la ricerca, nonché accedere alle impostazioni di Pocket Casts. L'ascolto dei podcast direttamente dallo smartwatch sarà possibile esclusivamente tramite cuffie connesse.

Tramite l'app su smartwatch sarà possibile personalizzare la velocità di riproduzione, regolare i volumi e attivare la modalità silenziosa in caso di necessità.

Per accedervi dunque dovrete installare l'app (qui sotto trovate il pulsante diretto) e poi accedere alla pagina del Play Store per aderire alla beta.

Scarica da Play Store