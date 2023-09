Il Play Store su Wear OS si ispira all'App Store di Apple

E mentre siamo in attesa del rilascio di Wear OS 4.0 , la nuova generazione del sistema operativo per indossabili che dovrebbe arrivare a bordo di Pixel Watch 2 , arriva un aggiornamento per il Play Store che troviamo su Wear OS.

Google ha investito molto negli ultimi anni nel segmento degli indossabili, soprattutto per quanto riguarda gli smartwatch . In questo senso abbiamo visto diverse novità arrivare su Wear OS .

Il noto store delle app di Google è disponibile anche in una versione ottimizzata per smartwatch. Ed è proprio questa versione che recentemente ha visto arrivare un rinnovamento per l'interfaccia grafica. Le immagini che trovate in galleria mostrano la nuova interfaccia.

Le novità si concentrano soprattutto per l'interfaccia grafica dedicata alle schede delle singole app. Vediamo infatti come la nuova grafica preveda delle dimensioni di tutti gli elementi maggiori, con un pulsante per aprire o installare l'app più grande e in maggior rilievo.

Scorrendo la scheda verso il basso si possono visualizzare informazioni sulle valutazioni e recensioni, e poi alcuni screenshot relativi all'app visualizzata.