Il Play Store è più nero di prima, e questo è un bene (per qualcuno)

Ebbene sì, il tema scuro del Play Store adesso sembra davvero nero, per quanto, nonostante le apparenze, non sia in realtà un total black. Diciamo che, rispetto al nero sbiadito che c'era prima, è comunque un netto passo in avanti verso quel "nero AMOLED" che molti anelano, perché, come ben saprete, questo tipo di display non consuma energia quando i suoi pixel sono neri, con conseguenti benefici per l'autonomia.

Questa modifica è implementata lato server, il che significa che non dipende dall'utente, né dalla precisa versione del Play Store che avete installato, pertanto non c'è modo di forzarla. Abbiamo però provato su diversi smartphone di altrettanti produttori, e in tutti i casi il tema scuro era effettivamente più scuro del precedente, pertanto crediamo che sia già una modifica piuttosto diffusa.

Vi ricordiamo che per abilitare il tema scuro sul Play Store potete o abilitarlo per tutto il sistema Android nelle impostazioni, oppure potete attivarlo solo per lo store di Google.

Basta avviarlo e cliccare sull'avatar in alto a destra, e da lì su impostazioni -> Generali -> Tema e selezionare appunto la voce "scuro".

Come vedete dagli esempi qui sotto lo sfondo diventa nero ovunque, sia nella home, che nella descrizione delle varie app, che nelle impostazioni. Come già osservato in precedenza però non dovrebbe essere un nero puro, ma sembra andargli molto vicino, e chissà, magari prossimamente arriverà anche il tanto agognato nero assoluto.