Google presenta Play Report: alla scoperta di app e giochi sul Play Store

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto Google porre sempre più attenzione al supporto e al rinnovamento delle sue app e servizi per dispositivi Android. Tra queste troviamo sicuramente il suo Play Store.

Dopo i vari restyling grafici che abbiamo visto negli ultimi anni, il Play Store si prepara ad accogliere una nuova interfaccia grafica che riguarda i suggerimenti per le app e video non ancora installati.

Google ha infatti annunciato che sul suo Play Store arrivano i suggerimenti sotto forma di brevi video per proporre app e giochi non ancora installati ma che potrebbero essere di interesse per ogni specifico utente, selezionati ovviamente in base al profilo dell'utente stesso.