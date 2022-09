Nel Play Store aggiunta la scheda "Altri dispositivi" per esplorare app per Wear OS, TV e auto

Il Play Store di Google, soprattutto negli ultimi tempi, si sta evolvendo sempre di più. L'ultima novità, in fase di rilascio, interessa l'introduzione della nuova sezione "Altri dispositivi". Nel dettaglio, sulla schermata principale del software, sotto la barra della ricerca, è apparsa questa inedita scheda che, se selezionata, dà l'accesso a tre sezioni:

Watch

TV

Auto

Selezionando la prima scheda – ovvero quella dedicata alle smartband e agli smartwatch – appariranno le applicazioni più consigliate per questo tipo di dispositivi, come ad esempio i software che monitorano l'attività fisica. Premendo la sezione dedicata alle TV, invece, il Play Store metterà in evidenza le app di streaming oppure quelle che forniscono le ultime notizie disponibili. Infine, selezionando "Auto", ad ogni utente verranno consigliate applicazioni di radio oppure sempre di streaming.