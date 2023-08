Al Play Store piace il lato oscuro

Come vedete dagli screenshot in galleria, Google starebbe testando un nuovo tema scuro per il Play Store. Dalle immagini capiamo che si tratta di un'interfaccia ancora più scura rispetto a quella che attualmente è disponibile per tutti.

E proprio a proposito di Play Store arrivano delle interessanti novità da 9to5Google , coloro che hanno avvistato un nuovo tema scuro per il Play Store.

Nel corso degli anni abbiamo visto Google dedicare una costante attenzione all'interfaccia grafica delle sue app per dispositivi Android . Tra queste troviamo sicuramente il Play Store .

Nello specifico, vediamo come lo sfondo è più scuro, così come è più scura la barra inferiore di navigazione dell'app e anche la schermata relativa alle app installate. Non si tratta ancora di un nero puro, piuttosto di un grigio molto scuro.

Sembra che Google abbia molto da fare sull'interfaccia grafica del suo Play Store. Recentemente abbiamo visto abbandonare i colori dinamici del Material You in favore di un accento di tonalità blu per tutti.

Insomma, sembra che ci siano degli esperimenti in corso prima di arrivare a un'interfaccia grafica stabile.

Il nuovo tema più scuro del Play Store è stato avvistato sulla versione 37.0.22-29, con il tema scuro dell'app abilitato ovviamente. Fateci sapere se l'avete notato anche voi.