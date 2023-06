Il Play Store ha un nuovo look: l'avete ricevuto?

L'immagine che vedete in basso mostra come ci siamo ritrovati la sezione principale del Play Store da poche ore. La novità della quale parliamo consiste nel rilevante spazio dedicato alla promozione di giochi mobile per Android , non installati sul proprio dispositivo.

Dunque possiamo vedere la scelta di Google come quella di dare maggior spazio alla promozione di titoli per giocare che ancora non sono stati installati ma che, in base al profilo utente, potrebbero essere d'interesse per l'utente stesso. La parte dedicata alla promozione dei giochi è un carosello scorrevole lateralmente.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere in fase di distribuzione via server, visto che l'abbiamo ricevuta senza alcun aggiornamento del Play Store o dei Play Services.

Fateci sapere se è arrivata anche a voi.