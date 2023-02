Piccola novità sul Play Store: le notifiche saranno più visibili

Conosciamo bene l'impegno di Google nel settore dei dispositivi mobili, come smartphone e tablet Android. In questo contesto sappiamo che Android è un punto di riferimento assoluto, con il Play Store che funge da collante per tutte le app disponibili per questa tipologia di dispositivi.

Negli ultimi anni abbiamo visto una costante evoluzione per il Play Store. Tra le ultime novità grafiche ad arrivare sulla piattaforma troviamo il rinnovamento del Material You, ormai pienamente supportato sul Play Store. Nelle ultime ore ne è arrivata un'altra.

Come vedete dagli screenshot in galleria, sul Play Store è arrivata una novità grafica che riguarda la barra di ricerca dello store, quella visibile nella schermata principale. La novità consiste nel collegamento rapido alle notifiche più visibile.

Tale collegamento alle notifiche è localizzato al fianco dell'icona associata al profilo personale. Con il design precedente tali icone erano incluse nella barra di ricerca superiore, con quello nuovo invece le troviamo al di fuori.

Questo rende il collegamento alle notifiche più visibile.

Le notifiche delle quali parliamo consistono nelle offerte disponibili su specifiche categorie di app, suggerimenti su nuove app e iniziative promozionali specifiche.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere attualmente in fase di distribuzione via server a livello globale. Tutti coloro che hanno il Play Store aggiornato almeno alla versione 34.3.18-21 dovrebbero riceverla presto.