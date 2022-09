Il Play Store non è più a misura solo di telefono

Il Play Store di Google è sempre più in evoluzione al fine di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, sviluppatori e dispositivi che utilizzano questa piattaforma. Recentemente, quindi, il colosso di Mountain View ha annunciato le nuove modifiche che avranno lo scopo di semplificare la navigazione, la ricerca e l'installazione di app per prodotti che non siano smartphone. Prima di entrare nel vivo della notizia, può tornare utile consultare la nostra guida su come farsi rimborsare dal Play Store tramite browser e app

Difatti, a volte, può apparire un po' complicato cercare i software da installare per dispositivi diversi dai telefoni, come ad esempio tablet e smartwatch. La home page del Play Store, quindi, conterrà nuove sezioni dedicate proprio alle app disponibili per tablet Android, Android TV, dispositivi con Wear OS, Chromebook e Android Auto. Tra l'altro, sarà possibile anche filtrare app e giochi in base al tipo di dispositivo che si sta utilizzando, rendendo così più facile trovare ciò che si sta cercando. Inoltre, non mancherà la possibilità di installare app da remoto da un telefono su device diversi.