Il Play Store si tinge di blu

In ogni caso, se prima trovavamo il campo di ricerca e le schede in alto e in basso a tema colore dinamico (immagine in basso a sinistr), adesso aprendo il Play Store (o comunque a breve), vedrete che saranno tutti con una tinta sul blu (immagine in basso a destra).

La novità, in via di distribuzione in queste ore, va a sovrapporsi anche con il colore dinamico preesistente, il che è un po' una sorpresa, visto l'impegno della GrandeG nell'implementare i dettami dello stile Material You.

Con una decisa presa di posizione, Google ha cambiato il tema del Play Store (a proposito, sapete come personalizzare Android ?) impostando il blu come colore principale.

Il colore dinamico però non è mai arrivato ad altre parti dell'app come gli elenchi, la ricerca , il pulsante Installa, Disinstalla, Apri o aggiorna e la pagina Gestisci app e dispositivo per aggiornare le proprie app, che hanno sempre avuto una tinta verde .

L'unico punto in cui non è arrivato il blu è nel menu dell'account, che ancora è a tema colore dinamico. A questo punto è difficile capire cosa stia facendo Google, ma la spiegazione più probabile è, visti i recenti cambiamenti anche nella barra inferiore (che hanno riguardato un po' tutte le app della GrandeG in maniera più o meno disomogenea), che stia per arrivare il colore dinamico su tutti i settori del Play Store e che il blu sia solo un colore temporaneo.

Come dicevamo, infatti, finora il colore dinamico si è fermato ai feed principali e anche se sostituire tutto con il blu sembra una mossa controproducente è probabile che sia una necessità a livello di codice.

Ovviamente questa è solo una supposizione, ma come dicevamo Google sta cercando di implementare le linee guida Material You in tutte le sue app, quindi non avrebbe senso una scelta così radicale e in direzione opposta nella sua app principale.

In ogni caso, l'aggiornamento al nuovo colore blu dovrebbe essere lato server e voi non dovreste fare niente per vederlo. Al momento, noi con il Play Store aggiornato alla versione 36.2.11-29 del 15 giugno non lo vediamo ancora.