Play Store: risparmiare storage per le app è ancora più semplice

Il mondo Android è sempre in evoluzione, e questo avviene anche grazie a Google che in maniera costante introduce novità a livello software sia per quanto riguarda il sistema e sia per quanto riguarda le sue app e servizi.

Proprio nel contesto delle app Google arriva un'interessante novità. Questa riguarda nello specifico il Play Store, e una nuova opzione sviluppata per risparmiare storage interno. Stiamo parlando della possibilità di archiviare automaticamente le app non utilizzate di frequente.

La nuova opzione arrivata sul Play Store permette appunto di abilitare l'archiviazione delle app non usate, con l'obiettivo ovviamente di risparmiare storage interno sul proprio dispositivo. Questo perché l'archiviazione delle app prevede la compressione dei pacchetti di dati associati alle app. Se tali app non sono usate allora è naturale che si possa far a meno dei pacchetti di dati a esse associate.