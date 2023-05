Il Play Store ha bloccato oltre un milione di app malevole lo scorso anno

Spesso riportiamo notizie di app che superano i controlli del Play Store e si rivelano in realtà veicoli di malware, con conseguenze potenzialmente disastrose anche per i conti in banca dei malcapitati.

Ma il lavoro di Google per impedire ai malintenzionati di entrare nel suo marketplace è incessante e la scorsa settimana è stato pubblicato un rapporto relativo al 2022 che può essere riassunto in una cifra impressionante: 1,43 milioni di app bloccate (a proposito di app, ecco le migliori per scrivere e prendere appunti).

Questo numero dà un'indicazione non solo del numero di malintenzionati che cercano di arrivare ai nostri smartphone, ma anche delle difficoltà che la GrandeG deve affrontare per impedirlo, con relative implicazioni non proprio positive, come vedremo in seguito.

Durante questo processo, in parte dovuto alle sue funzionalità di sicurezza migliorate, ad alcuni miglioramenti delle politiche e a migliori algoritmi di apprendimento automatico, Google rivela di aver sospeso 173.000 account non validi e stima di aver impedito transazioni fraudolente per 2 miliardi di dollari.

Inoltre, per rendere più difficile l'accesso alla piattaforma da parte di malintenzionati, i nuovi sviluppatori che vogliono unirsi all'ecosistema Google Play devono inserire telefono, email o altri metodi di verifica, il che ha contribuito a ridurre il numero di account che pubblicano app scorrette.

La casa di Mountain View afferma anche che, nel tentativo di costringere le app esistenti a rispettare politiche sulla privacy più rigorose, negli ultimi tre anni ha impedito a 500.000 app esistenti di accedere ad autorizzazioni sensibili non necessarie.