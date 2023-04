Il Play Store interviene al crash di un'app: ecco il nuovo messaggio che potrebbe comparire

Sul blog degli sviluppatori di Android, è stata annunciata una nuova funzionalità che potrebbe rivelarsi abbastanza utile, soprattutto sul piano degli aggiornamenti delle applicazioni. Sui telefoni e tablet che eseguono almeno Android 7.0 (livello SDK 24), infatti, il Play Store invierà una notifica nel momento in cui si dovesse bloccare un'app ed è disponibile una versione più stabile.

Questi messaggi non richiedono alcuna attivazione. Difatti, compariranno automaticamente nel caso in cui il Play Store abbia la certezza che una versione più recente dell'app in questione registra una percentuale inferiore di arresti anomali. Tra l'altro, la richiesta di update verrà mostrata anche se l'app dovesse arrestarsi in maniera anomala durante l'avvio. Secondo gli sviluppatori, questa nuova funzionalità consentirà agli utenti di utilizzare sempre la migliore versione disponibile delle app.