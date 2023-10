Sui Pixel c'è un nuovo widget At a Glance

Precisiamo subito che, come evidenziato nelle immagini seguenti, il nuovo widget non sostituisce quello ''storico'' già presente appunto nei dispositivi di Google, andando quindi a creare attualmente un doppione nella schermata home senza invece perdere di utilità negli smartphone Android di altri produttori.

Il widget At a Glance è tra gli aspetti più caratteristici nella home di uno smartphone Pixel e come già preannunciato nel Feature Drop di settembre ora ha un look completamente rinnovato.

Tornando all'aspetto del widget, questo si presenta con una forma ''a pillola'' 5x1 e senza la possibilità di essere ridimensionato in larghezza o altezza. Sulla sinistra è presente la data mentre a destra vengono visualizzate le informazioni sul meteo tramite un'icona racchiusa a sua volta in una ''forma'' in stile Material You che ricorda molto uno dei widget per l'orologio. Inoltre al centro sono presenti tre puntini che danno accesso alla scheda Riepilogo dell'assistente per agire sulle varie impostazioni del widget tra cui la personalizzazione dello stile, potendo scegliere come mostrato dalle immagini tra:

Semitrasparente

Trasparente

Tinta unita

Andando invece nella sezione Personalizza potremmo agire in maniera più specifica sia sulle informazioni a cui il widget avrà accesso e sia sulle varie informazioni che desideriamo visualizzare in base alla situazione come: allerte meteo, eventi del calendario, stato di consegna per ordini di cibo e così via.

Una cosa che invece attualmente sembra non poter fare, a differenza del widget At a Glance già presente sui Pixel, è il poter segnalare la ''torcia accesa'' dello smartphone dando poi la possibilità di spegnerla con un tocco.