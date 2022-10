Visto che non possiamo acquistare il Pixel Watch, consoliamoci con le sue watchface

Ieri è stato il gran giorno della presentazione dei nuovi dispositivi di Google, gli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro e il primo smartwatch dell'azienda, Pixel Watch.

Come purtroppo abbiamo appreso durante l'evento, l'orologio non arriverà da noi e sarà lanciato sul Google Store e su Fitbit.com solo in USA, Canada, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Giappone, Australia e Taiwan. Ma per consolare, almeno parzialmente i fan italiani delusi, ecco che vi proponiamo tutte le watchface del dispositivo, vediamole insieme.

Pixel Watch è ovviamente basato sulla piattaforma Wear OS, e per questo può accedere a un numero praticamente sterminato di quadranti di terze parti, a loro volta personalizzabili a piacere per colori, forme e complicazioni, ma di fabbrica le opzioni a disposizione dei fortunati utenti non sono poche.

Lo smartwatch è infatti dotato di 18 quadranti esclusivi tra cui scegliere, a cui possiamo dare un'occhiata grazie a 9to5Google.