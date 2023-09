Pixel Watch si aggiorna con le patch di settembre, ma non ve ne accorgerete

Google recentemente ha iniziato la sua avventura anche nel mercato hardware degli smartwatch , dopo aver consolidato la sua posizione in quello degli smartphone . E proprio a proposito di smartwatch arrivano delle novità .

L'aggiornamento appena rilasciato per Pixel Watch infatti corrisponde alle patch di sicurezza Android di settembre. La base software è Wear OS 3.5, in attesa che Wear OS 4 arrivi con Pixel Watch 2, e le patch di sicurezza sono aggiornate al 5 settembre 2023.

Il changelog non è particolarmente ricco: tra le novità vengono menzionate soltanto le nuove patch, e questo indica che non ci sono novità che saranno tangibili nell'utilizzo quotidiano.

L'aggiornamento corrisponde alla build RWDC.230905.003 e dovrebbe essere in fase di distribuzione via OTA a livello globale, o almeno in Europa.